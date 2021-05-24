Adıyaman’da Perre Antik Kent'in yerleşim alanında ilk kazı başladı
Adıyaman’daki tarihi Perre Antik Kent'te ilk kez yerleşim yerinde kazı çalışması başlatıldı. 2009 yılından sonra kazılara ara verilen ve 2020 yılında yeniden başlatılan kazı çalışmaları yeni bir boyut kazandı. Bugüne kadar Perre Antik Kent nekropol (mezarlık) alanda yapılan kazılar ilk kez yerleşim yerinde başlatıldı.
Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'te bulunan Roma çeşmesi etrafındaki evler geçtiğimiz yıl kamulaştırma yapılarak yıkılmıştı. Günümüzde Örenli (Pirin) Mahallesi sakinleri tarafından kullanılan Roma Çeşmesi, antik dönemlerde kervanların yol güzerhagında dinlenme noktası olduğu biliniyor. Kesme taş bloklar ile yapılan Roma çeşmesinin iç taraflarına doğru sarnıçlar olduğu tahmin ediliyor.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ilk kazmayı vurarak kazıları başlattı. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kazılarda 2 dönümlük alanda bu yıl kazı yapılacağı ve ödenek sorunu olmadığı öğrenildi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kazıyla ilgili herhangi bir ödenek sorunu olmadığını belirterek, "Yaklaşık 11 yıl aradan sonra geçen yıl nekrepol alanında yani mezarlık alanında kazıları başlatmıştık. Bu gün başlattığımız kazıların önemli bir özelliği var. Bu bölgede yani yaşam alanında bu zamana kadar hiç kazı yapılmamış. İlk kez bu gün burada başlatılıyoruz. İnşallah bu sene Roma Çeşmesinin etrafı ve arkasındaki kente ait, o döneme ait tarihsel yapıları ortaya çıkartacağız. Adıyaman turizmin hizmetine sunacağız" dedi.
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise yatığı açıklamada, 2 dönümlük bir alanda kazı çalışması yapılacağını kaydederek, "Daha önceki yıllarda nekrepol alanda, mezarlık alanda kazı yaptık. 2021 yılı itibariyle ilk kez şehir merkezinde kazı yapacağız. Antik kentin merkezinde yani Roma çeşmesinin olduğu yerde kazı yapacağız. Bu kazı sonucunda 2 dönümlük bir alan yani yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanı açığa çıkartacağız. Yaklaşık 4 metre derinliğe indiğimizde büyük blok taşlar ve Roma Dönemi mimarisi hakkında bilgiye sahip olacağız" ifadelerini kullandı.
Örenli Mahallesi Muhtarı Ömer Ekici'de, 12 parselin kamu yararına kamulaştırılarak parasının ödendiğini, bu alanda kazı çalışmalarına başlandığını aktardı.
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