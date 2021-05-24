Adıyaman’da Perre Antik Kent'in yerleşim alanında ilk kazı başladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kazıyla ilgili herhangi bir ödenek sorunu olmadığını belirterek, "Yaklaşık 11 yıl aradan sonra geçen yıl nekrepol alanında yani mezarlık alanında kazıları başlatmıştık. Bu gün başlattığımız kazıların önemli bir özelliği var. Bu bölgede yani yaşam alanında bu zamana kadar hiç kazı yapılmamış. İlk kez bu gün burada başlatılıyoruz. İnşallah bu sene Roma Çeşmesinin etrafı ve arkasındaki kente ait, o döneme ait tarihsel yapıları ortaya çıkartacağız. Adıyaman turizmin hizmetine sunacağız" dedi.