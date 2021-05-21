Bitlis'te Kef Kalesi'nde 45 yıl aradan sonra kazı çalışması
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Urartular dönemine ait Kef Kalesi'nde 45 yıl aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanacak. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, "Kef Kalesi’nde de başlatacağımız çalışmalarla tarihi yapılarımızı ilçemizin ve bölgemizin turizmine kazandıracağız." dedi.
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, 1973-1976 yılları arasında Kef Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarının ardından 45 yıl sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanacağını söyledi.
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Mikail Erçek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Bilimsel Kazı Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. İsmail Coşkun, Öğretim Üyesi Cem Haydaroğlu, Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ve Ahlat Müze uzmanları ilçenin 6 kilometre kuzeyinde bulunan Urartular'dan kalma Kef Kalesi ve çevresini inceledi.
Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçedeki tarihi yapıların turizme kazandırılması için çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle geçtiğimiz günlerde Adilcevaz Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından inşallah temmuz ayında da Kef Kalesi'nde de 45 yıl aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanacak. İlçemiz tarihi, doğası ve kültürüyle Urartulara dayanan şirin bir ilçedir. İnşallah Adilcevaz Kalesi'nin ardından yine Urartular dönemine ait Kef Kalesi'nde de başlatacağımız çalışmalarla tarihi yapılarımızı ilçemizin ve bölgemizin turizmine kazandıracağız.
En son 1973-1976 yılları arasında kazı çalışmalarının yapıldığı 140 odalı bir saray olan Kef Kalesi'nde kazı çalışmaları ve incelemelerin yeniden başlaması için belediye olarak her şeyi yapmaya hazırız. Bu projemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz'e, Bitlis milletvekillerimiz Vahit Kiler, Cemal Taşar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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