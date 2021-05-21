İzmir'deki tarihi Roma hamamı ziyarete açılacak

'AMAÇ RESTORASYONU ASLINA UYGUN TAMAMLAMAK'

Kentin tarihi mirasına önemli bir yer kazandıracaklarını belirten Ataseven, alanın hem turizme kazandırılacağını hem de tarih mirasın korunarak sergileneceğini söyledi. Amaçlarının aslına uygun olarak restorasyonu tamamlamak olduğunu anlatan Ataseven, şöyle konuştu:

"Tamamı 2 bin 800 metrekare kapalı alan seyir terası olarak kullanılacak. 24 Mayıs'ta saat 14.00'te ihalesi yapılacak. Restore et-işlet-devret mantığıyla yapılacak. İhale 35 yıllığına yapılacak, 2 yıl inşaat süresi öngörülüyor. Kafe ve seyir terasının aylık kirası 10 bin lira şeklinde olacak. Faaliyete geçtikten sonra vakıfa ödenecek aylık kiranın 100 bin liranın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bunlar ihaleye çıkış rakamlarıdır. İhalenin sonucunu bilemiyoruz. Kamuoyunda burası çok tartışıldı.