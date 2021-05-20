Elindeki tarihi sikkeleri satmak isteyen şahıs jandarmaya yakalandı

Ardından araçta arama yapan ekipler, şüpheli H.F.'nin, üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada dedektör ve çapa, 4 adet tarihi eser aramasında kullanılan metal çubuk, 25 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ele geçirildi. Operasyonun ardından H.F., gözaltına alındı.

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