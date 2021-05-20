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Elindeki tarihi sikkeleri satmak isteyen şahıs jandarmaya yakalandı

’da merkeze bağlı Salar beldesinde jandarma düzenlediği operasyonda elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıyan 25 sikkeyi satmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Elindeki tarihi sikkeleri satmak isteyen şahıs jandarmaya yakalandı

Edinilen bilgilere göre,17 Mayıs ta yaşanan olayda H.F., isimli bir şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satacağı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Jandarma ekipleri şahsın kullandığı aracı takibe alarak köyü civarında durdurdu.

Ardından araçta arama yapan ekipler, şüpheli H.F.'nin, üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada dedektör ve çapa, 4 adet tarihi eser aramasında kullanılan metal çubuk, 25 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ele geçirildi. Operasyonun ardından H.F., gözaltına alındı.

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