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Isparta'da 5 Tevrat ve 1 parşömeni satmak isterken yakalandılar

'da ellerinde bulundurdukları ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 ve 1 parşömeni satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserler, 'ne teslim edildi.

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Isparta'da 5 Tevrat ve 1 parşömeni satmak isterken yakalandılar

'na bağlı ekipler, 'da yaşayan N.Y. ve E.Y.'nin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri 'ya satmak üzere getirdikleri ve müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheliler, 18 Mayıs'ta araçla seyir halindeyken, ilçesine bağlı Çetince köyü mevkisinde yakalandı. Araçta yapılan aramada, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 ve 1 parşömen ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler, 'ne teslim edildi.

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