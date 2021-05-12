Arife Tahtı Topkapı Sarayı'nda tekrar sergilenmeye başlandı

Tahtın özellikleri ile ilgili bilgi veren Kocaman, "Arife tahtının ahşabı cevizdendir. Üzeri sedef ve bağ ile kaplanmıştır. Ustası, 1. Ahmed döneminin ser mimarı ve aynı zamanda Sultanahmet Camii'nin de mimarı olan Mehmet Ağa'dır. Üzerinde, kenarlarında, tepeliklerinde altın ve zümrüt bulunuyor. Üst kısmındaki fener şeklindeki yapı ise yakut ve zümrütten oluşmaktadır" diye konuştu.