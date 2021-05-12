2 bin yıllık iskeletin sırrı ortaya çıktı! Kurtarma görevine katılan bir subaymış
Vezüv Yanardağı'nda 2 bin yıl önceki patlamada ölen kişinin kimliği ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Bulunan 300 iskelet arasında yer alan ve 26 numara ile tanımlanan kişinin kurtarma görevine katılan bir subay olduğu tespit edildi.
Herculaneum ve yakınındaki Pompeii kentleri bu patlamada yok olmuştu.
Milattan sonra 79 yılında yaşanan patlamadan, insanlar, üzerlerine 80 kilometre hızla gelen erimiş lav ve kızgın haldeki volkanik külden kaçamadılar.
YAŞLI PLİNİUS'UN EKİBİNDE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
26 numaralı iskelet olarak tanımlanan kalıntıların, 40 ila 45 yaşında bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. Bu alandaki 300 diğer iskelete yakın bir noktada tespit edilen teknenin, bu kişileri kurtarmak için beklediği de düşünülüyor.
Arkeolojik alanda çalışma yapan Francesco Sirano, 26 numaralı iskeletin çevresinde tespit edilen parçalardan, bu kişinin sanılandan daha önemli biri olabileceği sonucu çıkardıklarını söyledi.
"OPERASYONA KATILAN SUBAY OLABİLİR"
Ansa haber ajansına konuşan Sirano, "Napoli körfezinin bu bölgesindeki köy ve villa evlerde yaşayanları kurtarmak için 'Yaşlı Plinius' tarafından başlatılan operasyona katılan bir subay olabilir" dedi.
Arkeologlar, iskeletin üzerinden çıkan 12 gümüş ve iki altın sikkenin bu sava temel teşkil ettiğini söylüyor. Bu miktar Praetorian Muhafızları olarak bilinen elit askerlerin bir aylık maaşı idi.
Romalı bir donanma komutanı olan Yaşlı Plinius ve askerleri, Herculaneum'ın yukarısındaki Misenum limanında demirliydi. Aynı zamanda doğa tarihi üzerine yazıları olan Yaşlı Plinius'un, Vezüv Yanardağı patlaması sırasındaki ölümü, yeğeni Genç Plinius tarafından kayıt altına alındı.
"BİR AN GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNSE DE DEVAM ETTİ"
Tarihçi Tacitus'a yazdığı mektuplarda, Genç Plinius, amcasının ölümünü şöyle anlatır:
"Gemiler sahile yanaşırken, kül bulutu daha sıcak ve yoğun bir hal aldı. Bulutun devamını, alevle kömürleşmiş, siyah, kızgın kayalar takip etti. Amcam bir an için kaptanın tavsiyesi ile geri dönmeyi düşünse de sonra devam etmeyi tercih etti."
Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan antik Pompeii kentinde yaşamın 15 dakika içinde sona erdiği düşünülüyor. Ölen yaklaşık 2000 kişinin büyük kısmı, "piroklastik akıntı" adı verilen bu olgunun etkisiyle nefessiz kalarak hayatlarını kaybetti. Vezüv Yanardağı, İsa'dan sonra 79 yılında patlamadan önce yaklaşık 800 yıl boyunca belirgin bir faaliyet göstermemişti.
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