Kocaeli'de Mimar Sinan’ın 5 asırlık eseri restore ediliyor

Hamza Şayir, "Burası tarihimizi hatırlatacağından dolayı zaten yanından geçerken bile yapının ihtişamı bizim çok ilgimizi çekiyor. Bu nedenle bu restorasyondan dolayı heyecanlıyız, mutluyuz. Burası bittiğinde insanlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Geçmişin izlerini taşıyor ve geçmişte de bu mimari eserlerin ne kadar sağlam ve güzel yapıldığını da görmüş oluyoruz. Sadece ilçemizin değil, Türkiye'nin her tarafından buraya insanların geleceğini ve bu güzel yapıyı göreceğini düşünüyoruz. Restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanıp eserimizi yeniden insanlarla buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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