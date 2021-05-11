Kocaeli'de Mimar Sinan’ın 5 asırlık eseri restore ediliyor
Dilovası ilçesinde, Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı 3 kemerli 65 metre uzunluğundaki taş köprünün restorasyon çalışması başladı. Sanayi kuruluşlarının içindeki tarihi köprünün restorasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Dilovası ilçesindeki yaklaşık 500 yıllık köprü için restorasyon çalışmaları başladı. Sanayi ile yerleşim yerlerinin iç içe geçtiği Dilovası'nda Dil deresi üzerindeki 3 kemerli 65 metre uzunluğunda taş köprü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Dilovası Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla yenilenecek.
Restorasyon çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Biz tarihimize sahip çıkıyoruz. Burası çok değerli bir eser. Dilovası sanayi kenti ama aynı zamanda tarih ve kültür şehri. Burası bir zamanlar İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtı. İnşallah burada bulunan tarihi gün yüzüne çıkarıp halkımıza yeniden kazandıracağız" dedi.
Hamza Şayir, "Burası tarihimizi hatırlatacağından dolayı zaten yanından geçerken bile yapının ihtişamı bizim çok ilgimizi çekiyor. Bu nedenle bu restorasyondan dolayı heyecanlıyız, mutluyuz. Burası bittiğinde insanlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Geçmişin izlerini taşıyor ve geçmişte de bu mimari eserlerin ne kadar sağlam ve güzel yapıldığını da görmüş oluyoruz. Sadece ilçemizin değil, Türkiye'nin her tarafından buraya insanların geleceğini ve bu güzel yapıyı göreceğini düşünüyoruz. Restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanıp eserimizi yeniden insanlarla buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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