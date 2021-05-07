07 Mayıs 2021, Cuma
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İstanbul’da yaklaşık 200 yıllık su sarnıcı bulundu

'nda Kulaksız Mahallesi'nde Osmanlı dönemine ait su sarnıcı bulundu. Yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen sarnıç, gün yüzüne çıkarılıyor. Sarnıcın bölgenin su ihtiyacını karşılamak için yapıldığı düşünülüyor.

TARİH
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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İstanbul’da yaklaşık 200 yıllık su sarnıcı bulundu

Yapımına devam edilen Tersane İstanbul Projesi kapsamında tersane duvarlarının kenarında bulunan kubbe şeklindeki yapı görevlilerin dikkatini çekti. Arkeologlar eşliğinde yapılan incelemelerde üzerinde ağaç ve toprak bulunan alan kazıldı. Çatısı kemer şeklindeki yapı gün yüzüne çıkarıldı.

Yaklaşık 200 yıllık olduğu düşünülen yapıda kesme taş tekniği ve Horasan harcı kullanılmış. 12 metreye 5 metre uzunluğundaki yapının su sarnıcı olduğu tahmin ediliyor. Sarnıcın bölgenin su ihtiyacını karşılamak için yapıldığı düşünülüyor.

"BİZ SARNIÇ OLARAK BİLİYORUZ"

Kulaksız mahalle sakini Selami Demir, "Bizim bildiğimize göre burası sarnıç olarak biliyoruz. Burası zindan arkası mezarlığı diye geçiyor. Tarihi yapı olarak arka tarafta askeriyenin içinde hamam olduğu söyleniyor. Buradan da oraya su sağlanıyor. Daha önceden burada çeşmemiz vardı. Çeşme buradan kaldırıldı. Parkın içine alındı. Buradaki çalışma bir ay önce başladı. Arka tarafta yapılan çalışmalardan dolayı. Bu yapının üzerinde de elma ağacı, çınar ağacı vardı. Onarıma geçince söküp aldılar. Bu vaziyette bekliyor. Ne olacağı meçhul. Büyük ihtimalle restorasyon yapılacak. Burası çok eski bir yer. İstanbul'da merkezin dışında kurulan ilk yerleşkelerden bir tanesi. Bu tarihi bir yapı. Bunun önündeki yapılarda tarihi. Restore ediyorlar.'' dedi.

Nihat Günaydın "Burası Osmanlı zamanında su deposu olarak kullanılıyordu. Yapının üzerinde ağaçlar vardı. Onlar temizlendi. Gün yüzüne çıkarılması iyi oldu" diye konuştu.

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