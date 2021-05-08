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İznik Gölü'nde ağlara 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı

listesinde bulunan 'nın tarihi antik kenti 'te gölden balık tutan balıkçıların ağlarına 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı. Bir hafta aralıkla ikinci kez tarihi eser çıkan İznik Gölünde kayıp şehir efsanenin gerçek olduğu kulaktan kulağa yayılmaya başlandı.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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İznik Gölü'nde ağlara 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı

'nin beşinci büyük gölü 'nde gümüş balığı avına çıkan merkez su ürünleri kooperatifine bağlı balıkçılar, ağlarına sert bir cisim takıldığını fark etti.

Ağları toplayan Balıkçılar gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Üzeri desenli olan ve yazılar olduğu görülen tarihi eserin hangi döneme ait olduğu merak konusu oldu.

Tarihçilerin daha önce gerçek Nikea'nın Gölü'nün içinde olduğu iddiaları ise yeniden gündeme geldi.

Müdürlüğüne haber verildi. Tarihi eserin alınacağı öğrenildi.

Olay anından bir kare

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