06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları! Giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı

Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları! Giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı

Valisi Ali Çelik, 'nde yer alan, Dünya’nın ilk borsasının kurulduğu 'nde incelemelerde bulundu.

TARİH AA
Giriş Tarihi: 06.05.2021
ABONE OL
Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları! Giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı

Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, ''İnsanlığın ortak mirası Aizanoi'nin kalbi Agora'da başlayan kazı çalışmalarında bizleri heyecanlandıran gelişmeler yaşıyoruz.

Dumlupınar Üniversitemiz tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında antik kentimizin maddi ve manevi olarak en önemli alanlarından biri olan Agora'nın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı. Şehrimiz için olduğu kadar ülkemiz ve dünya için çok önemli olan Aizanoi'yi inşallah el birliğiyle geleceğe taşıyacağız'' dedi.

Belediye Başkanı Halil Başer, son dönemde Antik Kent için önemli gelişmelerin yaşandığını ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA