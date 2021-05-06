Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları! Giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı
Kütahya Valisi Ali Çelik, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Dünya’nın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.
TARİH AA
Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, ''İnsanlığın ortak mirası Aizanoi'nin kalbi Agora'da başlayan kazı çalışmalarında bizleri heyecanlandıran gelişmeler yaşıyoruz.
Dumlupınar Üniversitemiz tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında antik kentimizin maddi ve manevi olarak en önemli alanlarından biri olan Agora'nın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı. Şehrimiz için olduğu kadar ülkemiz ve dünya için çok önemli olan Aizanoi'yi inşallah el birliğiyle geleceğe taşıyacağız'' dedi.
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