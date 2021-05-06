Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları! Giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı

Dumlupınar Üniversitemiz tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında antik kentimizin maddi ve manevi olarak en önemli alanlarından biri olan Agora'nın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı. Şehrimiz için olduğu kadar ülkemiz ve dünya için çok önemli olan Aizanoi'yi inşallah el birliğiyle geleceğe taşıyacağız'' dedi.