Mersin’de mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu

HAYVAN BARINAĞI OLMUŞ

Mağaranın koruma altına alınmasını isteyen Prof. Dr. Durukan, "Hem bilimsel hem de turistik açıdan önemli bir cazibe merkezinden bahsediyoruz. Burası şu an bir hayvan barınağı olarak kullanılıyor. Yetkililerin burayı bir an önce tescil etmesi koruma altına alması gerekiyor" diye konuştu.