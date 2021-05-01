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Mersin’de mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu

’e bağlı İnsu Köyü’ndeki bir mağarada bulunan kaya resimleri heyecan yarattı. Yaklaşık 8 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve petroglif tekniği ile çizilen kaya resimlerinin neolitik ya da kalkolitik dönemden kaldığı düşünülüyor.

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Mersin’de mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu

Kent merkezine 20 dakika mesafedeki kaya resimlerini inceleyen Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, mağaranın koruma altına alınarak çalışma yapılmasını bölgenin turizme kazandırılmasını istedi.

Resimlerin gerçekçi bir üslupla çizildiğini kaydeden Prof. Dr. Durukan, "Mersin'e 20 kilometre uzaklıkta İnsu Köyü'nde çok kısa süre önce keşfedilmiş olan kaya resimlerinin önündeyiz.

Bunlar günümüzden yaklaşık 5 ila 8 bin yıl öncesine ait olduğunu tahmin ettiğimiz, petroglif tekniği dediğimiz kaya yüzüne kazıma tekniği ile yapılmış olan, dönemin faunasını anlatan kaya resimleri.

Çok gerçekçi üslupla yapılmış betimlemeler.

Hayvan çeşitliliği hakkında birtakım ipuçları veriyor.

Özellikle dağ keçileri, sanatsal özelliği olan ince bir zevkle yapılmış, onun yanı sıra bazı fantastik yaratıklar gözümüze çarpıyor. Uçan ve yüzen bazı yaratıklar bunlar" dedi.

HAYVAN BARINAĞI OLMUŞ

Mağaranın koruma altına alınmasını isteyen Prof. Dr. Durukan, "Hem bilimsel hem de turistik açıdan önemli bir cazibe merkezinden bahsediyoruz. Burası şu an bir hayvan barınağı olarak kullanılıyor. Yetkililerin burayı bir an önce tescil etmesi koruma altına alması gerekiyor" diye konuştu.

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