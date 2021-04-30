Afyonkarahisar'da tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ayazini ayağa kaldırılıyor

'SEVDALARINI 4 BİN YILLIK ESERLERİN DUVARLARINA YAZMIŞLARDI'

Köye ve eserlerin olduğu alanlara çok sayıda güvenlik kamerasının takıldığını da aktaran Vali Gökmen Çiçek, "Özellikle bölgemizde ilk geldiğimiz zamanlarda, zaman zaman gençlerimizin maalesef çok üzüldüğümüz bazı yazılar yazdığını görüyorduk. Kimileri sevdalarını 5 bin yıllık eserlerin duvarlarına yazmışlardı. Buna çok üzüldüm. Yani çünkü 4 bin yıldır Hititler'den Frigler'den gelen eserler maalesef gençlerimiz tarafından bazı kalpler çizilerek, bazı yazılar yazılarak, bazı hatta takım tezahüratlarıyla çok üzmüştü bizi. Onları isim isim jandarmamız sağ olsun çok sıkı bir takiple hem tespit etti, ondan sonra güvenlik kameralarıyla bütün bölgeyi güvene aldık. Bundan sonra Ayazini'de hiçbir tarihi esere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Kesinlikle en ağır cezaları ne gerekiyorsa uygulayacağız. Ve Ayazini'ni de köylülerime buradan emanet ediyorum. 4 bin yıl önceden biz gelmiş bir yer, az önce bir arkadaşımız dedi ki; 'petrol çıksa bir kentte bu kadar katkı sağlardı'. Gelen insanlar, o kadar çok yer açıldı ki işte bu kadar muazzam nimet olan bu tarihi eserlerimizi gözümüz gibi korumalıyız. Güvenlik kameralarımız takıldı, Ayazinililere de emanet ettik, bu saatten sonra inşallah bu tür şeylerle karşılaşmayacağız" dedi.

Ayazini Muhtarı Bekir Yılmaz da Türkiye'yi değil, dünyayı Ayazini'ye beklediklerini aktararak, "Turizmin kalbi Ayazini olacak. Buna inanıyorum, hep beraber bütün misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.