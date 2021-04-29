Denizli'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli tarihi eserler ile yakalandı

Çivril ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kaçak kazı yapan şüpheliler olduğu yönünde istihbarı bilgi sonrası harekete geçti. Afyonkarahisar ili Evciler ilçesinden, Denizli'nin Çivril ilçesinde Özdemirci Mahallesinde kaçak kazı yapılacağı yönünde 3 şüpheliyi takibe aldı. Jandarma ekipleri V.T., Ü.A. ve B.T'yi 20 gün fiziki takibe aldı. Şüpheliler kaçak kazı yaptıkları sırada operasyon için harekete geçildi.