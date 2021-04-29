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Denizli'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli tarihi eserler ile yakalandı

’dan, ’ye kaçak kazı yapmak için gelen 3 şüpheli, 20 gün fiziki takibe alınmasının ardından kazı yaptıkları esnada sikke, tarihi heykel figürü, kültür varlığı bulunan objeler ve dedektörler ile yakalandılar.

TARİH
Giriş Tarihi: 29.04.2021
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Denizli'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli tarihi eserler ile yakalandı

ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kaçak kazı yapan şüpheliler olduğu yönünde istihbarı bilgi sonrası harekete geçti. ili ilçesinden, 'nin Çivril ilçesinde Özdemirci Mahallesinde kaçak kazı yapılacağı yönünde 3 şüpheliyi takibe aldı. Jandarma ekipleri V.T., Ü.A. ve B.T'yi 20 gün fiziki takibe aldı. Şüpheliler kaçak kazı yaptıkları sırada operasyon için harekete geçildi.

TARİHİ ESERLERLE BİRLİKTE KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR

Şüpheli 3 kişinin kaçak kazı yaparken yakalanırken, bulundukları alanda yapılan aramada 200 adet Sikke, Tarihi Heykel Figürü, 75 adet Kültür Varlığı Vasfı Taşıyan Obje ve 3 adet Dedektör ele geçirildi. Jandarma ekipleri ele geçirilen eserleri biriminin incelemesi için teslim edildi.

10 BİN 350 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Gözaltına alınan V.T., Ü.A. ve B.T. isimli şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, 282. Maddesi gereği sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplamda 10 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

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