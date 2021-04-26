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Denizli'de Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

'de bir eve düzenlenen operasyonda dönemine ait tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TARİH AA
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Denizli'de Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalışan bir kişi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tas niteliğinde bir tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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