Samsun'da 1100 yıllık çınar ağacı bakıma alındı

Sonra ağacı çelik hat ile birbirine bağladık. İçinde çürümüş olan tabakayı tamamen temizliyoruz ve ilaçlama yaparak içinde mantar oluşumunu engelliyoruz. Reçine gibi bir madde ile çürümüş yerleri kapatarak bu ağacın uzun ömürlü yaşamasını sağlıyoruz." dedi.

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