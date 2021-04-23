Samsun'da 1100 yıllık çınar ağacı bakıma alındı
Samsun Büyükşehir Belediyesi, anıt ağaçların uzun yıllar varlıklarını sağlıklı sürdürebilmeleri amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesindeki 1100 yıllık çınar ağacının bakımını yaptı.
Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 3 yıl önce anıt ağaç olarak tescillenen 1100 yıllık çınar ağacı, Büyükşehir Belediyesince bakıma alındı.
Anıt ağacın gelecek nesillere aktarılması için yapılan bakımda çınarın kovukları temizlenirken ilaçlama ve gübreleme yapılıyor.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'de bu yaşta ender bulunan 1100 yıllık ağacın bakımını yaptıklarını belirtti.
Ağaç içindeki çürük dokuların temizlendiğini vurgulayan Demir, "Ağacın içini ağaca zarar vermeyen maddelerle temizleyecek ve muhafaza altına alacaklar. Bu çınar ağacını uzun yıllar yaşatmayı hedefliyoruz. Ağacın etrafında güzel bir proje geliştirerek burayı turizm destinasyonu olarak da kullanmak istiyoruz." diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin ise AA muhabirine, tarihi ağaçlarda rehabilitasyon çalışması yürüttüklerini aktardı.
Ağaçların çürümüş kısımlarının alındığını belirten Şahin, "Düşme tehlikesi ve yan yatma ihtimali bulunan tarihi ağaçları restorasyon yapıyoruz. Doğu çınarı cinsi ağaç iki ana gövdeden oluşuyor. Bir tanesi düşmesin diye üst kısımdan budama yaparak yükünü hafiflettik.
Sonra ağacı çelik hat ile birbirine bağladık. İçinde çürümüş olan tabakayı tamamen temizliyoruz ve ilaçlama yaparak içinde mantar oluşumunu engelliyoruz. Reçine gibi bir madde ile çürümüş yerleri kapatarak bu ağacın uzun ömürlü yaşamasını sağlıyoruz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi bahar dönemi vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
- Müjdeler peş peşe geliyor! Emekliye 510 TL zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve ek ödeme artışı ne kadar? Temmuz zammı ile...
- MEB son açıklamalar: 25 Nisan'da İOKBS sınavı var mı? 2021 İOKBS ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi, iptal mi?
- LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı...
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 23 Nisan Cuma evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!
- Müjde verildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek?
- En az 5.000 TL maaş verilecek! Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 başvuru şartları...
- Bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...
- Diyanet son dakika: 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?
- 23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimler ve şiirler
- 23 Nisan mesajları 2021: En güzel ve en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
- 23 Nisan Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet bugünkü Cuma hutbesini yayımladı! İşte Cuma hutbesi tam metni