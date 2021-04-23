23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri Denizli'de 580 sikke ve 2 bin 700 tarihi obje ele geçirildi

Denizli'de 580 sikke ve 2 bin 700 tarihi obje ele geçirildi

ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 580 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 2 bin 700 obje ele geçirildi.

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 23.04.2021
ABONE OL
Denizli'de 580 sikke ve 2 bin 700 tarihi obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahacılı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Saat 03.00'te operasyon düzenleyen ekipler, B.T. ve H.K.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait toplam 580 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 2 bin 700 obje ele geçirildi.

El konan tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA