Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal: 14 yılda Ermenistan'dan 5 araştırmacı geldi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, sözde Ermeni soykırımı iddialarını SABAH'a değerlendirdi. İşte satır başları:

* Başkanlığımız, modern arşivciliğin ana ilkesi olan "açıklık" prensibini temel dayanak kabul ediyor. Başta Ermeni sorunu olmak üzere birçok konuda tasnif çalışmalarını hızlandırarak, tamamlamış ve araştırmacıların hizmetine sunmuştur.





* Osmanlı Arşivi'nde, Ermeni meselesiyle ilgili ilk çalışma 1981'de başlatıldı. Bu kurulun amacı Osmanlı Arşivi'nde bulunan Ermenilerle ilgili belgeleri belli bir düzen ve sistem içerisinde bir araya getirerek yayınlamaktı. Bu çalışmalarda kullanılan belgeler o günün şartlarında tasnifi tamamlanmış ve devam eden fonlar taranarak tespit edilmiş, daha sonra bu belgeler kronolojik sıraya konulmuş, giriş, belge özetleri, görüntüleri ve indeks eklenerek Osmanlı Belgelerinde Ermeniler adıyla katalog kitap şeklinde basılmıştır. Hazırlanan katalogdan ilk 17 cildinin mikrofilmleri NATO üyesi ülkelerin milli kütüphanelerine gönderilmiştir. Söz konusu çalışma 3 bin civarında belgeyi ihtiva etmektedir.



* 2002'den itibaren Ermeni meselesiyle ilgili yeni bir proje geliştirildi ve Ermeni meselesine ait belgelerin çevirilerinin yapılıp internet üzerinde yayımlanmasına karar verildi. İlk defa 2002 yılı Haziran ayında başlanan bu proje çerçevesinde 4 bin 643 belgeye çeviri yazıları ile birlikte internet üzerinden ulaşılmaktadır. Bugün itibariyle Osmanlı Arşivi veri tabanında "Ermeni" kelimesi kullanılarak yapılan bir arama sonucunda yüzbinlerce belgeye ulaşılmaktadır.

ERMENİSTAN'DAN 5 KİŞİ GELDİ

* 2006-2020 yıl sonuna kadar geçen 14 yıllık süre içerisinde 518 yerli, 52 yabancı araştırmacı, Ermeni konusunu arşivlerde araştırdı. Gelen yabancı araştırmacıların sadece 5 tanesi Ermenistan uyruklu kişilerden oluşmaktadır. 2015 yılının Ermenilerin sevk ve nakillerinin 100. Yılı olması dolayısıyla hemen öncesi ve sonrasında bir yoğunluk olsa da genel olarak araştırmacıların ilgisini çeken bir araştırma konusu olmaya devam ediyor.

30 BİN MÜSLÜMANI ÖLDÜRDÜLER

*Ünal: Ermeni örgütleri, I. Dünya Savaşı'nın çıkmasını kendileri için bir fırsat olarak değerlendirerek vatandaşı oldukları Osmanlı Devleti'ne karşı isyan başlattı. 21 Mart 1915'te Kars ve Ardahan'da Rusların tahrikiyle özellikle Ermeniler tarafından 30 bin Müslüman öldürülerek evleri yakılmıştır. Ermenilerden oluşan Hınçak ve Taşnak çeteleri, Ağrı ile hudut civarındaki Müslüman ahaliyi tamamen katletmişlerdir.

Devlet Arşivleri Başkanlığı olarak Tehcir uygulamasını gerçekleştiren Dâhiliye Nezareti'nin her iki müdüriyetine ait belgeleri araştırmaya açıktır. Fakat burada asıl sorun belgelerin çizdiği çerçevenin iddia sahipleri tarafından kabul edilip edilmemesidir. Sözde soykırım taraftarlarının iddiaları çoğunlukla hatıralara dayanmaktadır. Osmanlı Arşiv belgeleri olmasaydı sadece Ermeni sorunu değil, I. Dünya Savaşı birçok yönüyle karanlıkta kalmış olacaktı.