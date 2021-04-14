158 yıllık pul tarihi bu sergide! 4 bin pulluk dev sergi

Osmangazi Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ve 17 yıldır büyük bir coşkuyla düzenlediği 'Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'ni bu yıl salgın sebebiyle her zamankinden farklı etkinlikler ile kutluyor. Bu etkinliklerden bir tanesi olan 'Osmanlı'dan Günümüze Pulların Serüveni' adlı sergi düzenlenen törenle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açıldı.

PTT ile işbirliğinde düzenlenen sergide, 1863 yılından başlayıp günümüze kadar basılan 4 bin pul yer alıyor. Atatürk, tarih, kültür varlıkları, taşıt, doğa ve spor gibi ayrı temalarda basılan pulların yer aldığı sergi 20 Mayıs'a kadar gezilebilecek. Sergide, ayrıca Osmangazi Belediyesi'nin Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin tanıtımı ve posta hizmetlerinde kullanılmak amacıyla bastırdığı pullar da sergileniyor.