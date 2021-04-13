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Herakleia Latmos antik kentinin kalıntıları ziyarete açılıyor

Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Latmos (Latmos Herakleia’sı) Antik Kenti’nde yapılacak çalışmalar için çok katılımlı bir toplantı yapıldı. Muğla ve il sınırlarında yer alan ve 10 bin yıllık kalıntıların bulunduğu Herakleia Latmos antik kentinin kalıntıları ziyarete açılıyor.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Herakleia Latmos antik kentinin kalıntıları ziyarete açılıyor

Toplantıya; Valisi Orhan Tavlı, Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Caner Yıldız, Vali Yardımcısı , Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Tarım ve Orman İl Müdürü ve diğer kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, Stratonikeia ve Lagina antik kenti kazı başkanı öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt Heraklia Latmos Antik Kenti ile ilgili sunum yaptı.

Sunumda İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl ile birlikte kalıntıları yerinde incelediklerini, Latmos dağı eteklerinde ve limanda iki ayrı yerleşimden yapılar bulunduğunu, 10 bin yıllık tarihi kalıntılar ve doğal güzellikleri ile bu bölgenin binlerce yıl sonra tekrar dünyaya açılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait başka yerde benzeri olmayan kaya resimleri, Hitit İmparatorluğunun batı sınırını oluşturan yazı, ve Roma Dönemi yapıları, 'lı çoban ile 'in geceleri ay ışığında görüştükleri mağara,

'nin sağlam yapı ve en zengin freskler, yapısı, Osmanlı Dönemi eserleri ve mezar taşları ile günümüz özgün evlerinin de örneklerinin verildiği sunumun sonunda Vali Orhan Tavlı tarafından çalışmaların hemen başlatılması talimatı verdi.

Toplantıda ayrıca, yönergelerine uygun olarak yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının yapılmasına, antik yolların temizlenmesine, belirli alanlarda kurtarma kazılarının yapılmasına,

burada bulunan yapıların ve kalıntıların temizlikleri sonrasında gezi yollarının düzenlenmesine, yapıların kolay bir şekilde görülebilir ve gezilebilir olmasının sağlanmasına, tüm bunların dışında çözüm bekleyen diğer sorunların da aşamalı olarak belirli bir plan dahilinde tamamlanması yönünde karar alındı.

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