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Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen altın işlemeli ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Eserler Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüpheliler H.Y.(47), A.A.(41) ve S.Ç.(44) gözaltına alındı.

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri H.Y., A.A. ve S.Ç. isimli 3 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde ihbar aldı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, 3 kişinin 2 farklı otomobilllerle 'ya geleceğini belirledi.

Araçlar, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde durduruldu.

Otomobillerde yapılan aramalarda, 1 adet üzerinde resim ve figürler bulunan altın işlemeli derisi olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliği taşıyan obje, bir adet 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen el yazması altın işlemeli , 2 adet derisi olduğu değerlendirilen yazılı kitap, 20 adet farklı çeşitlerde ve boyutlarda renkli taşlar, 2 adet taş üzerine insan figürü işlemeli tablo ve 2 adet ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler H.Y., A.A. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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