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Son dakika | Yurt dışına çıkarılması yasak! Hepsi ele geçirildi

Son dakika haberi... 'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 232 sikke ve obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Antalya Müze Müdürlüğüne teslim edilen tarihi eserlerin, yurt dışına çıkarılması yasak eserler olduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Son dakika | Yurt dışına çıkarılması yasak! Hepsi ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 232 sikke ve obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli K.U'nun elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen iki adreste yapılan aramada İslami, Helenistik, Avrupa Ortaçağ, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 232 sikke ve obje ile tarihi eser aramada kullanılan aletler ele geçirildi.

Şüpheli K.U, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Antalya Müze Müdürlüğüne teslim edilen tarihi eserlerin, yurt dışına çıkarılması yasak eserler olduğu tespit edildi.

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