12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri Şanlıurfa'da Roma Dönemi'ne ait 523 adet tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa'da Roma Dönemi'ne ait 523 adet tarihi eser ele geçirildi

'nın ilçesinde, 'ne ait 523 adet tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan S.P. sağlık kontrolünün ardından işlemler için karakola götürüldü.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 12.04.2021
ABONE OL
Şanlıurfa'da Roma Dönemi'ne ait 523 adet tarihi eser ele geçirildi

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir iş yerinde tarihi eser bulunduğu belirlendi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Roma Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen 473 sikke, 15 adet yüzük, birer heykel, bilezik ve ok ucu ile 32 tarihi obje olmak üzere toplam 523 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan S.P. sağlık kontrolünün ardından işlemler için karakola götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA