08 Nisan 2021, Perşembe
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Kilis'te 544 sikke ele geçirildi

'te, 'den gelen bir çekiciye gizlenmiş 544 sikke ele geçirildi. El konulan sikkeler Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan çekicinin sürücüsü gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Kilis'te 544 sikke ele geçirildi

'nda görevli ekipleri, 'den 'ye giriş yapmak üzere olan çekicide arama yaptı.

Aramada aracın tampon bölgesine gizlenmiş tarihi eser niteliği olan 544 sikke ele geçirildi.

El konulan sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan çekicinin sürücüsü gözaltına alındı.

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