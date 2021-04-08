08 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri Traktörünün pulluğuna taş takıldı, lahit mezar ortaya çıktı

Traktörünün pulluğuna taş takıldı, lahit mezar ortaya çıktı

'nın ilçesinde tarlasını süren çiftçi E.G.’nin traktörünün pulluğuna taş takıldı. ’nün bölgede yaptığı kazıda, döneme ait lahit mezar ve içinde iskelet, topraktan yapılmış 2 kap ve 4 parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje bulundu.

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
ABONE OL
Traktörünün pulluğuna taş takıldı, lahit mezar ortaya çıktı

ilçesi Taşkuyucak Mahallesi'nde oturan çiftçi E.G., salı günü saat 17.00 sıralarında Akçova mevkiinde tarlasını sürerken, traktörünün pulluğuna taş takıldı.

Traktörden inen E.G., taşın lahit mezar parçası olabileceğini düşünerek jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, arazide yaptıkları incelemenin ardından ile irtibata geçti.

Dün arazide kazı çalışması yapan Müze Müdürlüğü ekipleri, alanda döneme ait olduğu değerlendirilen mezar içinde iskelet, topraktan yapılmış 2 kap ve 4 parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje buldu.

Toprak kaplar ve sarı renkli metal objeler Müze Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı, iskelet sistemi kazının sonlanmasının ardından mezara bırakılarak, arazi eski haline getirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA