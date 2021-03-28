28 Mart 2021, Pazar
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Tarihte bugün: Gediz depremi! Evlerin 4'te 3'ü yıkıldı

Bugün yılında, neredeyse tüm 'yi sarsan depreminin yıl dönümü. 7,2 büyüklüğündeki depremde 26 bin konut yıkılmış, bin 86 kişi hayatını kaybetmişti.

TARİH A Haber
Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Tarihte bugün: Gediz depremi! Evlerin 4'te 3'ü yıkıldı

'in Mart ayında 'nın ilçesinde yaşayanlar 7,2 büyüklüğündeki depreme gece 11'de yakalandı.

3 bin kilometrekare genişliğindeki bir alana etki eden depremde bin 86 kişi hayatını kaybetti.

3 bin 500 ev tamamen yıkıldı 7000 ev ağır surette ve 10 bin 600'den fazla bina orta ölçüde hasara uğradı. 80 binden fazla kişi evsiz kaldı.

6 saniye süren deprem 'nin batısını sarstı. Yerler yarıldı, su yolları değişti.

Dönemin gazeteleri depremi manşetlerine en acı dolu ifadelerle yazdı. "Her taşın altında bir ölü var", "Artık her yer taş yığını" başlıkları yaşanan faciayı anlatmaya yetti.

Tarihte bugün: Evlerin 4'te 3'ü... TARİHTE BUGÜN: EVLERİN 4'TE 3'Ü...

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