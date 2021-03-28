Tarihte bugün: Gediz depremi! Evlerin 4'te 3'ü yıkıldı

Dönemin gazeteleri depremi manşetlerine en acı dolu ifadelerle yazdı. "Her taşın altında bir ölü var", "Artık her yer taş yığını" başlıkları yaşanan faciayı anlatmaya yetti.

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