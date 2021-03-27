27 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri Kayseri'de 77 yıllık sahra topu aslına uygun restore edildi

Kayseri'de 77 yıllık sahra topu aslına uygun restore edildi

'de uzun yıllar 'nin burçlarını süsleyip, Ramazan aylarında iftar topu olarak kullanılan, 2013 yılından bu yana da Kayseri Lisesi bahçesinde sergilenen 77 yıllık sahra topu, aslı korunarak restore edildi.

TARİH
Giriş Tarihi: 27.03.2021
ABONE OL
Kayseri'de 77 yıllık sahra topu aslına uygun restore edildi

Tarihi Kalesi'nde 2013'te restorasyon çalışmalarının başlaması nedeniyle 'nin bahçesine taşınarak burada sergilenen 77 yıllık sahra topu, konservasyon çalışmasına tabi tutuldu.

Yıllarca dış hava koşullarına bağlı olarak yıpranan ve korozyona uğrayan tarihi sahra topu, aslı korunarak tamamen yenilendi. envanterine kayıtlı olan sahra topu için özel bir çalışma yapıldı.

Uzman ekiplerce, 26 Kasım 2020'de sergilendiği yerden alınan sahra topunun bakımı 2 ayda yapılarak, 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren 'nde sergilemeye sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürü , "Bu Sahra Topu, 1944 yılında Türkiye Cumhuriyeti askeri fabrikalarında üretildi. O döneme baktığınızda, ikinci dünya savaşının devam ettiğini görüyoruz. İkinci dünya savaşındaki o büyük savaşa Türkiye'nin girme ihtimaline karşı askerimizin manevra kabiliyeti geliştirmek üzere bu sahra toplarının yapıldığını biliyoruz. Tabii zamanla gerek kalmadığı için 1944 yılında üretilen sahra topu da Kayseri Kalesi'ne getirilmiş. Birçok Ramazan ayında Kayserililer oruçlarını bu toptan çıkan sesle açmışlardır. Kayseri Kalesi, 2008 yılında restorasyona girince bu top milli mücadele müzesi bahçesine getirildi. Bu yıl burada sergilenmeye başladı. Şu anda bu tarihi top ziyaretçilerini bekliyor" diye konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA