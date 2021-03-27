Kayseri'de 77 yıllık sahra topu aslına uygun restore edildi

Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürü Fehmi Gündüz, "Bu Sahra Topu, 1944 yılında Türkiye Cumhuriyeti askeri fabrikalarında üretildi. O döneme baktığınızda, ikinci dünya savaşının devam ettiğini görüyoruz. İkinci dünya savaşındaki o büyük savaşa Türkiye'nin girme ihtimaline karşı askerimizin manevra kabiliyeti geliştirmek üzere bu sahra toplarının yapıldığını biliyoruz. Tabii zamanla gerek kalmadığı için 1944 yılında üretilen sahra topu da Kayseri Kalesi'ne getirilmiş. Birçok Ramazan ayında Kayserililer oruçlarını bu toptan çıkan sesle açmışlardır. Kayseri Kalesi, 2008 yılında restorasyona girince bu top milli mücadele müzesi bahçesine getirildi. Bu yıl burada sergilenmeye başladı. Şu anda bu tarihi top ziyaretçilerini bekliyor" diye konuştu.

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