'Bizim Yunus' projesi gençlerin geleceğine ışık tutuyor

"Bizim Yunus" projesi kapsamında düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle çocuklar hem tarihi hem de kültürel değerler hakkında bilgi sahibi oluyor. Bu kapsamda düzenlenen sportif etkinliklerle de sosyalleşmeleri sağlanıyor. Etkinliklerin ardından Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlere katılım belgesi verildi.

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