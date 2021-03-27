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'Bizim Yunus' projesi gençlerin geleceğine ışık tutuyor

“Bizim Yunus” projesi kapsamında ’da yaşayan çocuklar ve gençler, tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgi sahibi oluyor. Gençler, ve Tapduk Emre Türbesi, , , Evleri ve Peri Bacalarını gezdi

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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'Bizim Yunus' projesi gençlerin geleceğine ışık tutuyor

Şiirleriyle insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe anlatarak dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenen vefatının 700'üncü yılı nedeniyle tarafından anma yıl dönümleri kapsamında alındı.

Başkan da 2021 yılını ' Yılı' ilan etti. 'Bizim Yunus' olarak adlandırılan 2021'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde 'Dünya Dili Türkçe' başlığıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde Yunus Emre'nin mirası olan Türkçe'nin önemi vurgulanacak, medeniyet dili kimliğiyle Türkçe'nin bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması yönünde çalışmalar yapılıyor.

'da da koordinasyonu ile ve Aile, ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde ve çocuk destek merkezinde kalan çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında ilçesinde bulunan , Kula, , Evleri ve Peri Bacalarını ziyaret eden çocuklara eğitimciler tarafından Yunus Emre'nin hayatı, insan sevgisi ve hoşgörüsünün yanı sıra bölgenin tarihi ve coğrafi özellikleri hakkında bilgiler verildi.

Gezinin ardından Kula Spor Komplesinde antrenörler eşliğinde çocukların katılımıyla eskirim, geleneksel okçuluk, modern okçuluk, ayak tenisi, badminton, voleybol ve basketbol gibi sportif etkinlikler düzenlendi.

"Bizim Yunus" projesi kapsamında düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle çocuklar hem tarihi hem de kültürel değerler hakkında bilgi sahibi oluyor. Bu kapsamda düzenlenen sportif etkinliklerle de sosyalleşmeleri sağlanıyor. Etkinliklerin ardından tarafından gençlere katılım belgesi verildi.

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