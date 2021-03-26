Bursa'da restore edilen 553 yıllık eğitim yuvası yeniden öğrencilerine kavuşacak

Binanın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğunu belirten Ayvaz, "Burası okul olarak vakfedilmiş, 553 yıl boyunca bu arazideki binalarda eğitim yapılmış. Tarihi binadaki restorasyon bitti, diğer binada da ufak tefek eksikler var, onlar da bittikten sonra binamıza döneceğiz." dedi.

Ayvaz, öğrencilerinin geçici olarak yaklaşık 2 yıldır öğrenim gördüğü Erhan Nasyalçın İlkokulunun yöneticilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına teşekkür etti.