Beçin Antik Kenti'ndeki Kale Çeşmesi'nden yaklaşık 700 yıl sonra yeniden su akmaya başladı

Beçin şehri ve kalesini, Menteşeoğlularının başkent olarak seçtiğini, kurucusu Ahmet Gazi'nin de türbesinin bulunduğu bir bölge olduğunu anlatan Pektaş, Beçin'in Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden olduğunu dile getirdi.

Kentte kazıların yanı sıra restorasyon çalışmaları da yürüttüklerine değinen Pektaş, geçen yıl projesi onaylanan Kale Çeşmesi'nde bu yıl çalışma yürütüldüğünü ifade etti.