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Şanlıurfa'da Roma dönemine ait 850 bronz sikke ele geçirildi

Son dakika haberine göre... 'nın ilçesinde 110 bronz sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sikkeler ise Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

TARİH AA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Şanlıurfa'da Roma dönemine ait 850 bronz sikke ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'den 'e giden bir otobüste tarihi eser taşındığına yönelik aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek araçta arama yaptı.

Aramada dönemine ait 110 bronz sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sikkeler ise Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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