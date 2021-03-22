Tokat’ta tarihi sokaklar turizme kazandırılıyor

Bey sokağında yapılan çalışmaların yüzde 50'sini de tamamladıklarını belirten Başkan Eroğlu, "Yine aynı şekilde bu bölgemizin yanında bulunan Beyhamam Sokak'ımızda da çalışmalarımız devam edecek. Tabi özellikle bu bölgemizde büyük bir alt yapı problemimiz vardı. Şimdi ise hem alt yapısını, hem de üst yapısını baştan yapıyoruz. Ve en geç mayıs ayına kadarda burayı tamamlamış olacağız. Biz Behzat Bölgemizi çok önemsiyoruz. Burası içerisinde Saat Kulesi'nin, Yüksek Kahve'nin, Behzat Camii'nin, Mevlevihane'nin ve birçok sivil mimarinin olduğu bir bölge. Saat Kulesi Meydanımızı, Demokrasi Meydanımızı da yine bu bölgede hayata geçireceğiz. Arzumuz 2022 sonunda bu 2 projemizi de tamamlamak. Şimdiden bu güzelliği hayal edebiliyorum. Birlikte, çok güzel bir Behzat'ı oluşturacağız" diye konuştu.

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