Restorasyonunda sona yaklaşılan 600 yıllık "Hatun Hamamı" mayısta yeniden kapılarını açacak

"ÇALIŞMALAR İÇİN 8 MİLYON LİRA HARCANDI"

Osmanlı, Pir Ahmet Camisi'nin ve Hatun Hamamı'nın vakıf eseri olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu eserlerin yüzlerce yıl ayakta kalması, vakıf kültürü ve geleneğiyle sağlanmış. Pir Ahmet, camiyi 1571'de yaptırıyor ve arkasından oğulları da vakfiyesiyle caminin bakım ve onarımını yapıyorlar. Vakfiyesinde sürekli Kuran-ı Kerim okunması var. Kent içinde bir takım mallar da buraların giderlerinin karşılanması için bağışlanıyor. Hamam daha eski. Hamam 1381'de Nefise Melek Hatun tarafından yaptırılmış. Hatuniye Medresesi'nin giderlerinin karşılanması, oraya akar sağlanması için yapılmış bir eser. Bu çalışmalar için 8 milyon lira harcandı. Tamamen Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıf akarlarından gelen özel bütçesi ile yaptırıldı. Yani vakıf eserlerinin restorasyonu, vakıf geleneğine uygun olarak yüzlerce yıl öncesinde olduğu gibi yine vakıf akarlarıyla tamamlandı."