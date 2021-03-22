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Muğla'da bin 700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi

'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1700 yıllık kitabe ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Muğla'da bin 700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin tarihi eser satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu araç dün 'ın Boğaziçi Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1700 yıllık kitabe ele geçirildi.

Kitabeyi 20 milyon dolara satmayı planladıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.



Tarihi kitabeden bir görüntü

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