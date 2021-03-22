Muğla'da bin 700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi
Muğla'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
TARİH İHA
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin tarihi eser satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kitabeyi 20 milyon dolara satmayı planladıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
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Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.