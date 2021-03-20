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Osmanlıca ve Yunanca yazılmış kitapların da aralarında bulunduğu eserler ele geçirildi

'in ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.K. işlemler için emniyete götürüldü.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 20.03.2021
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Osmanlıca ve Yunanca yazılmış kitapların da aralarında bulunduğu eserler ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İ.K'nin ikameti ve bahçesinde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir sütun, kaide, 'ndan kalma olduğu belirtilen tüfek, çok sayıda Osmanlıca ve Yunanca kitap ile bir sandık ele geçirildi.

Eserler, görevlilerince incelemeye alındı. Gözaltına alınan İ.K. işlemler için emniyete götürüldü.

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