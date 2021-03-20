Osmanlıca ve Yunanca yazılmış kitapların da aralarında bulunduğu eserler ele geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.K. işlemler için emniyete götürüldü.
TARİH İHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlçe Emniyet Müdürlüğü Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İ.K'nin ikameti ve bahçesinde arama yaptı.
Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir sütun, kaide, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma olduğu belirtilen tüfek, çok sayıda Osmanlıca ve Yunanca kitap ile bir sandık ele geçirildi.
Eserler, Ödemiş Müze Müdürlüğü görevlilerince incelemeye alındı. Gözaltına alınan İ.K. işlemler için emniyete götürüldü.