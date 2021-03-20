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Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu! Tarihi mekanlar doldu

Koronavirüs risk haritasında mavi kategoride bulunan 'de, kısıtlama uygulanmayan cumartesi günü tarihi mekanlar kalabalıklaştı. Sosyal medyadan uyarıda bulunan Vali , maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilip, kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu! Tarihi mekanlar doldu

verilerine göre, 'düşük riskli' iller arasında yer alan 'de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Kentte güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda kişi, tarihi mekanları ziyaret etti.

Mardin Valisi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirlerine uyulması için çağrıda bulundu.

Kalabalık ortamlardan da uzak durulması gerektiğini belirten Vali Demirtaş, "Kıymetli hemşerilerim. Herkese huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Lütfen kalabalık ortamlardan uzak durarak, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım" dedi.

Mardinli turizmci ise kentteki hareketliğin, esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getirerek, koronavirüs tedbirlerine de uyulduğunu söyledi.

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