Anemas Zindanları’ndaki Bizans kalıntıları böyle görüntülendi

Meryem Kilisesi bir ihtimal onun alt yapıları olabilir. Ama o kazı ile ortaya çıktı. Bir küçük şapel bulduk. Orta Bizans hipokaustu bulduk. İstanbul'da hiç yoktu Bizans hipokausttu biz bir tane bulduk. Fakat sonradan anladık ki Bizans malzemesi ile yapılmış bir Türk hipokaustu. Çünkü malzeme Bizans yapısı gibi duruyor ama kullananlar Osmanlılar. Onlardan birkaç tane daha bulduk biz burada. Bunlar bizim bulduğumuz şeyler ve bir takım odalar ile Bizans dönemine ait çok güzel kabartma levhalar ve mimari süsleme bulduk" diye konuştu.

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