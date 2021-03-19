Kütahya'daki 600 yıllık tarihi mescit tekrar ibadete açıldı

Vatandaşlarımızın buraya gelerek tarihi teneffüs etmelerini istiyorum. Burayı kurul kararı ile kiremit ile çevirdik. Çalışmaları çevre düzenlemesi ile 300 bin liraya tamamladık. Mescidin altında dağdan gelen bir su kaynağı bulunuyor. Yüz yıllardır akan bu kaynaktan merkezdeki birçok çeşme de besleniyor" diye konuştu.