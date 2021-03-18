18 Mart 2021, Perşembe
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Diyarbakır'da 45 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

'da düzenlenen operasyonda 45 tarihi eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

TARİH AA
Giriş Tarihi: 18.03.2021
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Diyarbakır'da 45 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, istihbarat çalışmaları sonucunda bazı şüphelilerin ellerindeki tarihi eserleri satmak için Van'dan Diyarbakır'a geleceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin içerisinde bulunduğu otobüs, Bismil ilçesinde kontrol noktasında durduruldu.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, Urartu ve Roma dönemine ait bilezik, kemer, obje, heykel ve bronz tabletlerden oluşan 45 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

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