18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri Danimarka'da 1,3 kilo ağırlığında 3 bin yıllık bronz bir kılıç

Danimarka'da 1,3 kilo ağırlığında 3 bin yıllık bronz bir kılıç

’da Tunç Çağı'ndan kalma 3 bin yıllık bir kılıç bulundu. Uzmanlar kılıcın şaşırtıcı bir şekilde çok iyi korunmuş olduğunu ve binlerce yıl sonra hala keskin olduğunu açıkladı. Müze yetkilileri, kılıcın kabzasının tahta, fildişi ve boynuzdan yapılmış olması nedeniyle üzerinden numuneler alınarak yaşının tam olarak belirleme çalışmaları yapılacağı ifade edildi.

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
ABONE OL
Danimarka'da 1,3 kilo ağırlığında 3 bin yıllık bronz bir kılıç

'nın arkeologları, ülkenin üçüncü büyük adası 'de 1.3 kilo ağırlığında 3 bin yıllık bir kılıç buldu. Arkeologlar, kılıcın mükemmel durumda korunarak hala keskin olduğunu açıkladı.

'nda Odense Şehir Müzesi arkeologları, yapılan kazılarda Bronz (Tunç) Çağ'dan kalma mükemmel korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu. Müze Küratörü , kılıcın hala keskin ve çok nadir bir eser olduğunu belirtti.

Hansen, kılıcın adak olarak sunulduğunu ve bir beze sarılı bir şekilde gömüldüğünü ifade etti.

Müze yetkilileri, kılıcın kabzasının tahta, fildişi ve boynuzdan yapılmış olması nedeniyle üzerinden numuneler alınarak yaşının tam olarak belirleme çalışmaları yapılacağı ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA