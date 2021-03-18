Danimarka'da 1,3 kilo ağırlığında 3 bin yıllık bronz bir kılıç

Funen Adası'nda Odense Şehir Müzesi arkeologları, yapılan kazılarda Bronz (Tunç) Çağ'dan kalma mükemmel korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu. Müze Küratörü Jesper Hansen, kılıcın hala keskin ve çok nadir bir eser olduğunu belirtti.