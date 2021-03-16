Bolu'da Bizans döneminden kalma Kiliseli Tüccar Han'da restorasyon çalışmaları başladı

Gerede ilçe merkezindeki, çökme noktasına gelen Bizans döneminden kalma Kiliseli Tüccar Han'ın eski görünümüne kavuşması için çalışma başlatıldı.

Yıllar süren proje ve onay süreçlerinin ardından, tarihi handa restorasyon çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, 1970'lerde binanın dışına yapılan badana özenle kaldırılarak orijinal taşlar ortaya çıkartıldı.