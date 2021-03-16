16 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri Bolu'da Bizans döneminden kalma Kiliseli Tüccar Han'da restorasyon çalışmaları başladı

Bolu'da Bizans döneminden kalma Kiliseli Tüccar Han'da restorasyon çalışmaları başladı

ilçesinde dönemine ait ilk ticaret merkezi olan tarihi , zamanın mimarisinin birleşimiyle harmanlanarak restore edilmeye başlandı. Tarihi han, duvarındaki yazısı ve haç işaretiyle dikkat çekiyor. Bu yıl içerisinde hizmete girecek tarihi han içerisinde 25 odalı butik otel de yer alacak.

TARİH
Giriş Tarihi: 16.03.2021
ABONE OL
Bolu'da Bizans döneminden kalma Kiliseli Tüccar Han'da restorasyon çalışmaları başladı

ilçe merkezindeki, çökme noktasına gelen döneminden kalma 'ın eski görünümüne kavuşması için çalışma başlatıldı.

Yıllar süren proje ve onay süreçlerinin ardından, tarihi handa restorasyon çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, 1970'lerde binanın dışına yapılan badana özenle kaldırılarak orijinal taşlar ortaya çıkartıldı.

Restorasyon çalışmalarının yanı sıra, hanın içerisine açılır kapanır cam tavan konuldu. Tarihi dokusu bozulmadan yapılan restorasyonun ardından hanın içerisinde 25 odalı butik otel hizmet verecek.

Tarihi han tamamlandığında üst katları butik otel, alt katları ise lokanta, kafeterya ve yöresel ürün ticaret merkezi olacak. Dış duvarında yazısının yanı sıra haç işareti bulunan handaki çalışmalar bu yıl içerisinde tamamlanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA