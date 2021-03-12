Bursa'da 1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise 6 yıldır alıcı bulamıyor

Tarihi binanın harabeye dönüştüğünü kaydeden Uyanık, "Bu hali hepimizi çok üzüyor. İlgilenenler var. İstanbul'da bulunan ve Rumları temsil eden dernek yetkilileri ile görüşmeler devam ediyor. Burayı satın alıp yaptırmak istiyorlar. Umarım en kısa zamanda değerlendirilir. 2000'li yıllardan sonra turizm değişime uğradı. Bu tip tarihi mekanlar talep görmeye başladı. Bence buranın yeniden kilise olarak aslına uygun yapılması kent turizmine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

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