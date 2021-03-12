12 Mart 2021, Cuma
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Tarihi yat İstanbul Boğazı'ndan geçti

İki direkli asırlık yat, 'ndan geçerek 'e açıldı. Gövdesi çelikten üst yapısı ahşaptan olan 37 metre uzunluğundaki yüzen tarih, boğaz geçişini yaklaşık 4 saatte tamamlandı.

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 12.03.2021
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Tarihi yat İstanbul Boğazı'ndan geçti

1916 yılında 'da yapımı tamamlanan '' isimli iki direkli yelkenli yat, sabah saatlerinde 'nden 'na girdi.

altına ulaşan 105 yaşındaki bayraklı yatı görenler bu anı cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

8 kişiye kadar konaklama imkanı sunan ve 5 mürettebatı bulunan yelkenli yat, daha önce 'Satürn' olarak adlandırılıyordu.

Gövdesi çelikten üst yapısı ahşaptan olan 37 metre uzunluğundaki yüzen tarih, yaklaşık 4 saatte boğaz geçişini tamamladıktan sonra 'e açıldı.

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