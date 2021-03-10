Aydın'da sular çekildi, tarih ortaya çıktı

Başta Dilek Yarımadası Milli Parkı olmak üzere, biyolojik çeşitlilik açısından zengin doğal varlıklara sahip olan Kuşadası, aynı zamanda geçmiş uygarlıklardan kalan tarihi mekanlara da ev sahipliği yapmaya devam ettiğini ifade eden Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "En ilginç tarihi yapılardan bazıları da, Kuşadası plajlarında sular çekildiğinde açığa çıkan tarihi yapılardır.