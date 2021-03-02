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Şanlıurfa'da izinsiz kazıda ortaya çıkan Roma dönemine ait mozaikler korumaya alındı

ilçesinde kaçak kazıda bulunan dönemine ait mozaikler koruma altına alındı. Mozaikler koruma altına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

TARİH AA
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Şanlıurfa'da izinsiz kazıda ortaya çıkan Roma dönemine ait mozaikler korumaya alındı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, evinin bahçesinde izinsiz kazı yapan bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Müze Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan incelemede, 300 metrekarelik alanda dönemine ait olduğu değerlendirilen, çeşitli renk ve desende mozaikler bulunduğu tespit edildi.

Mozaikler koruma altına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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