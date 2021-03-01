Muğla’da 1500 yıllık tarihi tonoz yapıyı define avcıları delik deşik etti

Yıllardır bilinen yerin, tescil işlemleri 2015 yılında tamamlanarak Kültür varlığı olarak kayıt altına alındı. Aynı yıl temizlik çalışmalarının yapılmasına ilişkin alınmış bir kurul kararı var. Bu karar doğrultusunda temizlik çalışmaları bittikten sonra yapı tam olarak ortaya çıkacak. Sonra da rölöve, restriksiyon ve restorasyona başlanacak" dedi.

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