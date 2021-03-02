Her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği ve derin bir yarımadanın üzerinde kurulan Gölyazı'nın geçmişi M.Ö. 6. yüzyıla uzanıyor. Uluabat gölü üzerinde şirin bir köy olan Gölyazı, tarihî dokusu sebebiyle her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor.