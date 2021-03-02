Dünyanın en uzun taş köprüsü Uzunköprü’nün restorasyonu başlıyor

İlk aşama olarak taş köprünün giriş kısmına şantiye kurulacak. Tarihi taş köprümüzü en kısa sürede hak ettiği değerine kavuşturacağız. Ne zaman Edirne ile ilgili bir proje için Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza gitsek müjdeli haberlerle döndük.