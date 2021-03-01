Bodrum’da sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden çekilen sular binlerce yıllık kral yolunu yeniden ortaya çıkardı. Mydos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.
TARİH İHA
Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Mydos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.
"TAVŞAN ADASINA YÜRÜYEREK GİTTİLER"
150 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğindeki kral yolundan antik Mydos kentinin bulunduğu tavşan adasına vatandaşlar çıplak ayakla yürüme imkanı buldu. Aniden çekilen sular bölge halkını hem şaşırttı hem de tedirgin etti.
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