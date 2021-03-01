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Bodrum’da sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı

’nın ilçesinde aniden çekilen sular binlerce yıllık kral yolunu yeniden ortaya çıkardı. kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Bodrum’da sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı

koyunda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı.

Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Mydos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.

"TAVŞAN ADASINA YÜRÜYEREK GİTTİLER"

150 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğindeki kral yolundan antik Mydos kentinin bulunduğu tavşan adasına vatandaşlar çıplak ayakla yürüme imkanı buldu. Aniden çekilen sular bölge halkını hem şaşırttı hem de tedirgin etti.

"GÜMBET'TE 1,5 METRE SULAR ÇEKİLDİ"

'un en gözde koylarından biri olan koyunda da deniz suyunun çekilmesi dikkatlerden kaçmadı.

ve koylarında da suların çekildiği öğrenildi. 1,5 metre çekilen sular vatandaşları tedirgin etti. Gelgitlerin yaşandığı ilçede yılın bazı aylarında suların çekilip geri geldiği öğrenildi.

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