26 Şubat 2021, Cuma
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Tekirdağ'da restore edilen 600 yıllık Güzelköy Camisi gelecek ay ibadete açılacak

'da restore edilen Osmanlı yapısı 600 yıllık ibadete açılmak için gün sayıyor. Caminin bu yılın mart ayında ibadete açılacağı belirtildi.

TARİH AA
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Tekirdağ'da restore edilen 600 yıllık Güzelköy Camisi gelecek ay ibadete açılacak

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, "" kapsamında restorasyonuna 2020 yılının ilk aylarında başlanan cami için 2 milyon 400 bin lira harcandı.

Tekirdağ Valisi , açılış için gün sayan tarihi ve cami yanındaki ahşap konutu ziyaret ederek, yetkililerden restorasyon süreciyle ilgili bilgi aldı.

Ziyarete Başkanı , Kaymakamı , İl Jandarma Komutanı Albay ve Şarköy Belediye Başkanı da katıldı.

Caminin bu yılın mart ayında ibadete açılacağı belirtildi.

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